ИНВИТРО и Яна Вагнер написали повесть об изменениях в мире без медицины

При помощи подобной антиутопии компания ИНВИТРО старается привлечь внимание аудитории к проблеме регулярных медицинских обследований, по типу диспансеризации и лабораторных исследований, которые позволяют отслеживать состояние здоровья, а также вовремя начинать необходимое лечение. С аналогичной целью медицинская компания регулярно проводит просветительские акции, которые нацелены на привлечение внимания к вопросу необходимости превентивной диагностики. Кроме того, в скором времени компания планирует открыть интерактивный музей «Прощай, Средневековье», посвященный заболеваниям, передающимся половым путем. Также в рамках 3-й международной конференции «Будущее медицины», пройдет технологическая мистерия.