ИНВИТРО и Яна Вагнер написали повесть об изменениях в мире без медицины

Posted 23 августа 2018,, 12:38
Published 23 августа 2018,, 12:38
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщает RostovGazeta, художественный текст об антиутопичной реальности был опубликован в этом году на площадке самиздата «Батенька, да вы трансформер». Иллюстрации к тексту создал российский медиа-художник, призер Каннского фестиваля Олег Пащенко.
Яна Вагнер знаменита как автор романа в жанре постапокалипсис «Вангозеро». За это произведение женщина была номинирована на премию Prix Bob Morane - международную премию для авторов-фантастов.
Как заявили в КТО, новое произведение Вагнер было написано совместно с экспертами из ИНВИТРО. Рассказ наглядно демонстрирует, каким бы изменениям подвергся мир всего за 50 лет, если бы исчезла медицина. Героям рассказа недоступны простейшие операции, типа анализа крови, соответственно, невозможно вылечить заболевания и даже простуда может стать смертельной.
При помощи подобной антиутопии компания ИНВИТРО старается привлечь внимание аудитории к проблеме регулярных медицинских обследований, по типу диспансеризации и лабораторных исследований, которые позволяют отслеживать состояние здоровья, а также вовремя начинать необходимое лечение. С аналогичной целью медицинская компания регулярно проводит просветительские акции, которые нацелены на привлечение внимания к вопросу необходимости превентивной диагностики. Кроме того, в скором времени компания планирует открыть интерактивный музей «Прощай, Средневековье», посвященный заболеваниям, передающимся половым путем. Также в рамках 3-й международной конференции «Будущее медицины», пройдет технологическая мистерия.