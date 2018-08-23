Ремонт молочной кухни начался в детской поликлинике Нижнего Тагила

Posted 23 августа 2018,, 15:50
Published 23 августа 2018,, 15:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Полный капитальный ремонт здания детской городской поликлиники не производился с момента её открытия в 1937 году. В 2018 году было принято решение отремонтировать пункт выдачи молочной продукции.
Как сообщает «Тагил-ТВ», уже произведена замена кровли крыши, в ближайшее время рабочие заменят пол, окна, произведут электромонтажные и отделочные работы. Завершить ремонт молочной кухни планируется до начала отопительного сезона.
Напомним, что в конце мая молодые родители обратились в редакцию TagilCity.ru и рассказали о поразившем их состоянии пункта выдачи питания на Карла Маркса, 36. В пресс-службе детской поликлиники тогда отметили, что ремонт будет произведён до конца 3 квартала 2018 года.