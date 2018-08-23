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Posted 23 августа 2018,, 15:50

Published 23 августа 2018,, 15:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ремонт молочной кухни начался в детской поликлинике Нижнего Тагила

23 августа 2018, 15:50
В здании детской городской поликлиники Нижнего Тагила на улице Карла Маркса, 36 начался ремонт молочной кухни. На данный момент готова кровля крыши, в планах замена пола, окон и проведение электромонтажных работ.

Полный капитальный ремонт здания детской городской поликлиники не производился с момента её открытия в 1937 году. В 2018 году было принято решение отремонтировать пункт выдачи молочной продукции.

Как сообщает «Тагил-ТВ», уже произведена замена кровли крыши, в ближайшее время рабочие заменят пол, окна, произведут электромонтажные и отделочные работы. Завершить ремонт молочной кухни планируется до начала отопительного сезона.

Напомним, что в конце мая молодые родители обратились в редакцию TagilCity.ru и рассказали о поразившем их состоянии пункта выдачи питания на Карла Маркса, 36. В пресс-службе детской поликлиники тогда отметили, что ремонт будет произведён до конца 3 квартала 2018 года.

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#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Здоровье#Ремонт#Детская городская больница#Карла Маркса#Пункт выдачи#Молочная продукция
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