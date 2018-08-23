Ремонт молочной кухни начался в детской поликлинике Нижнего Тагила

Напомним, что в конце мая молодые родители обратились в редакцию TagilCity.ru и рассказали о поразившем их состоянии пункта выдачи питания на Карла Маркса, 36. В пресс-службе детской поликлиники тогда отметили, что ремонт будет произведён до конца 3 квартала 2018 года.