Близнецы-диджеи из Екатеринбурга будут бороться за сердце Ольги Бузовой

Posted 26 августа 2018,, 13:15
Published 26 августа 2018,, 13:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
26 августа в эфире телеканала «ТНТ» вышло новое шоу «Замуж за Бузову». В борьбу за сердце Ольги включились, в том числе, и два жителя Екатеринбурга — диджеи и близнецы Сергей и Андрей Наумовы.
Сергей Наумов является бывшим возлюбленным победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной. Во время эфира она рассказала Егору Криду, что одной из причин расставания стала ревность к брату Андрею, которому ее молодой человек уделял больше времени.
Со слов братьев, они готовы поддерживать друг друга во время телепроекта, несмотря ни на что.
Если бы взяли Сережу, а не меня, я бы с любовью его проводил, собрал ему сумку и пожелал счастья в столь нелегком деле. У нас нет ревности в этом плане,рассказал Андрей Наумов журналистам.