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Posted 26 августа 2018,, 13:15

Published 26 августа 2018,, 13:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Близнецы-диджеи из Екатеринбурга будут бороться за сердце Ольги Бузовой

26 августа 2018, 13:15
В новом телешоу канала «ТНТ» под названием «Замуж за Бузову» приняли участие два жителя Екатеринбурга. Братья-близнецы Сергей и Андрей Наумовы планируют завоевать сердце телеведущей и певицы.

26 августа в эфире телеканала «ТНТ» вышло новое шоу «Замуж за Бузову». В борьбу за сердце Ольги включились, в том числе, и два жителя Екатеринбурга — диджеи и близнецы Сергей и Андрей Наумовы.

Сергей Наумов является бывшим возлюбленным победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной. Во время эфира она рассказала Егору Криду, что одной из причин расставания стала ревность к брату Андрею, которому ее молодой человек уделял больше времени.

Со слов братьев, они готовы поддерживать друг друга во время телепроекта, несмотря ни на что.

Если бы взяли Сережу, а не меня, я бы с любовью его проводил, собрал ему сумку и пожелал счастья в столь нелегком деле. У нас нет ревности в этом плане,рассказал Андрей Наумов журналистам.

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#Свободное время#Новости УрФО#Свердловская область#Телеканал#Братья#Ольга Бузова#Телешоу#ТНТ#Диджей#Екатеринбург
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