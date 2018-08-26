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Posted 26 августа 2018,, 13:55

Published 26 августа 2018,, 13:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пожар произошел в торговом центре «Богатей» в Серове

26 августа 2018, 13:55
Торговый центр «Богатей» в Серове был эвакуирован после начавшегося пожара. Одновременно с ним, загорелась овощебаза, расположенная поблизости от места первого возгорания. Пожарные считают, что причиной обоих инцидентов мог стать поджог.

Ранним утром 26 августа в здании торгового центра «Богатей» на улице Кирова, 47 произошел пожар. Одновременно с ТЦ загорелась крыша находившейся поблизости овощебазы.

Вместе с собственниками павильонов пожарные организовали эвакуацию и вынесли из здания ценные вещи. В течение 40 минут источники огня были ликвидированы, сообщает «Серов Глобус». Спасатели не допустили распространение пожара, но спасти крышу торгового центра не удалось — она полностью выгорела.

По предварительной версии, причиной обоих пожаров мог стать поджог. Информация о пострадавших отсутствует.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Поджог#Серов#Торговый центр#Кровля#Ущерб от пожара
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