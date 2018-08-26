Пожар произошел в торговом центре «Богатей» в Серове

Вместе с собственниками павильонов пожарные организовали эвакуацию и вынесли из здания ценные вещи. В течение 40 минут источники огня были ликвидированы, сообщает «Серов Глобус». Спасатели не допустили распространение пожара, но спасти крышу торгового центра не удалось — она полностью выгорела.