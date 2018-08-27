Федеральные чиновники предложили разделить УрФО на две части

Оптимальная численность населения должна быть не менее 2-2,5 млн человек, желательно от 3,5 млн до 5-6 млн, тогда будут значительно снижены различные административные издержки, повысится и эффективность управления, меньше будет бюрократии,рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв журналистам.