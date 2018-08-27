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Posted 27 августа 2018,, 18:10

Published 27 августа 2018,, 18:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Федеральные чиновники предложили разделить УрФО на две части

27 августа 2018, 18:10
Минэкономразвития подготовило новый вариант концепции стратегического развития России до 2025 года. Одной из мер, указанных в документе, является разделение Уральского федерального округа на два макрорегиона.

Федеральные министры предложили выделить Курганскую, Свердловскую и Челябинскую область в Уральский макрорегион. Тогда как Тюменская область, ХМАО и ЯНАО предложено соединить в границах Западно-Сибирского макрорегиона, сообщает «Правда УрФО».

Специалисты отмечают, что идея разделения округа на части не нова и обсуждалась на протяжении 2 лет на различных экспертных площадках.

Оптимальная численность населения должна быть не менее 2-2,5 млн человек, желательно от 3,5 млн до 5-6 млн, тогда будут значительно снижены различные административные издержки, повысится и эффективность управления, меньше будет бюрократии,рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв журналистам.

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#Экономика#Россия#Свердловская область#Развитие#ЯНАО#ХМАО#Челябинская область#Минэкономразвития#Тюменская область#Курганская область
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