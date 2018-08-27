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Posted 27 августа 2018,, 10:10

Published 27 августа 2018,, 10:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Невьянская школа открыла десятый класс после проверки прокуратуры

27 августа 2018, 10:10
Невьянская школа сформировала общеобразовательный десятый класс после требований прокуратуры.

Школа №5 в Невьянске в новом учебном году сформировала только один десятый класс с углубленным изучением предметов. Соответственно, если ученик не хотел получать такое образование или не прошел отбор, он был вынужден искать себе другую школу.

Данное нововведение нарушает конституционное право о бесплатном и общедоступном образовании.

После проверки прокуратура вынесла начальнику Управления образования Невьянского ГО представление о требовании устранить нарушение.

По итогу, в школе прошел набор в дополнительный общеобразовательный десятый класс, а директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщает газета «Твой континент».

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#Общество#Прокуратура#Нарушение#Школа#Невьянск
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