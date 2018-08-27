Невьянская школа открыла десятый класс после проверки прокуратуры

Posted 27 августа 2018,, 10:10
Published 27 августа 2018,, 10:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Школа №5 в Невьянске в новом учебном году сформировала только один десятый класс с углубленным изучением предметов. Соответственно, если ученик не хотел получать такое образование или не прошел отбор, он был вынужден искать себе другую школу.
Данное нововведение нарушает конституционное право о бесплатном и общедоступном образовании.
После проверки прокуратура вынесла начальнику Управления образования Невьянского ГО представление о требовании устранить нарушение.
По итогу, в школе прошел набор в дополнительный общеобразовательный десятый класс, а директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщает газета «Твой континент».