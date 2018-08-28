tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2018,, 05:00

Published 28 августа 2018,, 05:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ООО «Новый город» в Екатеринбурге лишило света жителей многоэтажки

28 августа 2018, 05:00
Екатеринбургская компания ООО «Новый город» привлечена к административной ответственности за возведение новостройки, которая почти полностью перекрывает солнечный свет соседнему дому.

Осенью 2017 года жители дома №17 на улице Софьи Новгородцевой пожаловались в Роспотребнадзор на ООО «Новый город» за то, что новостройка, возведенная компанией, полностью лишила их солнечного света. Непрерывное солнечное освещение в комнате составляет лишь 28 минут.

Сначала дело рассмотрел Кировский районный суд, а затем и областной. Застройщик направил жалобу в Верховный суд РФ, но и он подтвердил законность судебных решений. ООО «Новый город» ждет административное наказание, сообщает газета «Вечерние ведомости».

Материалы по теме
Застройщик сдал дом в Нижнем Тагиле в эксплуатацию без почтовых ящиковЗастройщик-банкрот распродал квартиры ученых в ЕкатеринбургеОбманувший 437 дольщиков застройщик в Екатеринбурге признан невменяемым
#Общество#Новости УрФО#Суд#Роспотребнадзор#Анна Григорьева#Застройщик#Жилой дом#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07