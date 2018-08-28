ООО «Новый город» в Екатеринбурге лишило света жителей многоэтажки

Posted 28 августа 2018,, 05:00
Published 28 августа 2018,, 05:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Осенью 2017 года жители дома №17 на улице Софьи Новгородцевой пожаловались в Роспотребнадзор на ООО «Новый город» за то, что новостройка, возведенная компанией, полностью лишила их солнечного света. Непрерывное солнечное освещение в комнате составляет лишь 28 минут.
Сначала дело рассмотрел Кировский районный суд, а затем и областной. Застройщик направил жалобу в Верховный суд РФ, но и он подтвердил законность судебных решений. ООО «Новый город» ждет административное наказание, сообщает газета «Вечерние ведомости».