Мужчина с детьми 1 сентября заблудился в лесу под Нижним Тагилом

На поиски заблудившихся была направлена усиленная группа спасателей. Также в поисках принял участие волонтер – Артем Чудинов, молодой человек хорошо знает местность и оказал помощь спасателям. В 23.45 того же дня мужчина и дети были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил».