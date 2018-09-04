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Posted 4 сентября 2018,, 15:50

Published 4 сентября 2018,, 15:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Мужчина с детьми 1 сентября заблудился в лесу под Нижним Тагилом

4 сентября 2018, 15:50
Тагильчанин с двумя детьми 1 сентября потерялся в лесу рядом с базой «Верхний прудок».

Вечером 1 сентября на пульт ППС поступило сообщение о том, что под Нижним Тагилом в районе базы «Верхний прудок» потерялся тагильчанин, вместе с ним находились дети – 2009 г.р и 2013 г.р.

На поиски заблудившихся была направлена усиленная группа спасателей. Также в поисках принял участие волонтер – Артем Чудинов, молодой человек хорошо знает местность и оказал помощь спасателям. В 23.45 того же дня мужчина и дети были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил».

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Спасатели#Поиск#Лес#Верхний прудок
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