Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

Posted 4 сентября 2018,, 01:40
Published 4 сентября 2018,, 01:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В планах замгенсека Организации Объединенных Наций встреча с членами движения клуба ЮНЕСКО, которая состоится 8 сентября. Помимо Элисон Смейл на встрече будут присутствовать гости из Москвы: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов.
От Свердловской области на мероприятии будут присутствовать представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, сообщает «Вечерний Екатеринбург».