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Posted 4 сентября 2018,, 01:40

Published 4 сентября 2018,, 01:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

4 сентября 2018, 01:40
С официальным визитом с 7 по 9 сентября столицу Свердловской области посетит заместитель Генерального секретаря ООН Элисон Смейл.

В планах замгенсека Организации Объединенных Наций встреча с членами движения клуба ЮНЕСКО, которая состоится 8 сентября. Помимо Элисон Смейл на встрече будут присутствовать гости из Москвы: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов.

От Свердловской области на мероприятии будут присутствовать представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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