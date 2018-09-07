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Posted 7 сентября 2018,, 18:00

Published 7 сентября 2018,, 18:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Куйвашев и замгенсекретаря ООН обсудили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

7 сентября 2018, 18:00
Во время визита заместителя Генерального секретаря ООН Алисон Смейл в Екатеринбург она встретилась с главой региона Евгением Куйвашевым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия области и Организаций Объединённых Наций, а также коснулись участия столицы Среднего Урала в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025.

7 сентября состоялась рабочая встреча Алисон Смейл и Евгения Куйвашева. Заместитель Генерального секретаря ООН и губернатор Свердловской области кроме всего прочего обсудили планы развития столицы региона в случае победы заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.

Мы хотим сделать Екатеринбург самым современным, умным городом. И считаем выставку на ЭКСПО уникальной возможностью для более эффективного претворения наших планов в жизнь. В качестве наследия регион получит образовательный, научно-исследовательский, культурный, спортивный кластеры, станет лабораторией передовых технологий. И это будет с благодарностью воспринято многими поколениями уральцев,отметил глава Свердловской области.

Госпожа заместитель отметила, что у Екатеринбурга имеются очень хорошие международные связи и оценила готовность города их постоянно расширять. Она пожелала удачи столице Среднего Урала в борьбе за ЭКСПО-2025, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

Сложно переоценить, насколько этот визит важен для меня. Екатеринбург тесно связан с моей семьёй. Я сегодня встречалась со студентами. Была очень впечатлена их знаниями, глобальным развитием, их интересом международными делами. И этот дух надо поддерживать, усиливать и развивать,сказала Алисон Смейл.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Встреча#ЭКСПО-2025#Евгений Куйвашев#Международное сотрудничество#ООН#Екатеринбург
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