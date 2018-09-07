Куйвашев и замгенсекретаря ООН обсудили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Сложно переоценить, насколько этот визит важен для меня. Екатеринбург тесно связан с моей семьёй. Я сегодня встречалась со студентами. Была очень впечатлена их знаниями, глобальным развитием, их интересом международными делами. И этот дух надо поддерживать, усиливать и развивать,сказала Алисон Смейл.