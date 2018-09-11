Менее двух часов ушло у «Россетей» на ликвидацию аварии в Дагестане

Как сообщает издание «Новые известия», авария произошла 10 сентября. Сотрудники «Дагестанской сетевой компании» в форс-мажорной ситуации действовали быстро и профессионально. Уже через полтора часа, в 17:30, энергетики запитали большую часть потребителей. А ещё через 15 минут последствия неприятной аварии были полностью устранены. Местным жителям пришлось недолго испытывать неудобства в связи с отсутствием электричества.