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Менее двух часов ушло у «Россетей» на ликвидацию аварии в Дагестане

11 сентября 2018, 14:40
Специалисты дочернего предприятия «Россетей» «Дагестанской сетевой компании» менее чем за два часа устранили последствия аварии на воздушной линии 110 кв «Усухчай-Магарамкент».

Из-за технологического нарушения и дальнейшего обрыва произошла отпайка на подстанцию «Заречная». После этого обесточенными оказались несколько ПС. Также электроэнергия перестала подаваться на 400 трансформаторных подстанций. Затем без света остались жители трёх районов Республики Дагестан.

Как сообщает издание «Новые известия», авария произошла 10 сентября. Сотрудники «Дагестанской сетевой компании» в форс-мажорной ситуации действовали быстро и профессионально. Уже через полтора часа, в 17:30, энергетики запитали большую часть потребителей. А ещё через 15 минут последствия неприятной аварии были полностью устранены. Местным жителям пришлось недолго испытывать неудобства в связи с отсутствием электричества.

Источник напоминает, что «Россети» в июле-августе 2018 года проводили Всероссийские учения энергетиков. В них принимали участие и сотрудники «Дагестанской сетевой компании». В республике обучение проводилось в ряде городов и районов. Полученные навыки помогли местным энергетикам оперативно ликвидировать аварию.

#Общество
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