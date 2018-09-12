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Posted 12 сентября 2018,, 03:00

Published 12 сентября 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дорожная разметка в Екатеринбурге признана худшей в области

12 сентября 2018, 03:00
Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние дорожной разметки в городах Свердловской области. По результатам проверки они назвали самой худшей разметку в столице региона, а также отметили проблемы с дорожным покрытием в Ревде и Первоуральске.

С мая по сентябрь 2018 года на территории Свердловской области в 260 ДТП погибли 25 человек. Также в 47 случаях наезд на пешеходов происходил на пешеходных переходах без разметки.

Более половины этих происшествий произошли в Екатеринбурге, дорожную разметку которого инспекторы ГАИ признали худшей в регионе. Проблемы с дорогами инспекторы также выявили в таких городах, как Ревда и Первоуральск.

Ранее ГИБДД выдала 115 предписаний в адрес администрации Екатеринбурга. Часть из них к моменту проверки так и не была устранена, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Транспорт#Новости УрФО#Проверка#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Дорожная разметка#Екатеринбург
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