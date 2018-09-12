Дорожная разметка в Екатеринбурге признана худшей в области

Posted 12 сентября 2018,, 03:00
Published 12 сентября 2018,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С мая по сентябрь 2018 года на территории Свердловской области в 260 ДТП погибли 25 человек. Также в 47 случаях наезд на пешеходов происходил на пешеходных переходах без разметки.
Более половины этих происшествий произошли в Екатеринбурге, дорожную разметку которого инспекторы ГАИ признали худшей в регионе. Проблемы с дорогами инспекторы также выявили в таких городах, как Ревда и Первоуральск.
Ранее ГИБДД выдала 115 предписаний в адрес администрации Екатеринбурга. Часть из них к моменту проверки так и не была устранена, сообщают «Вечерние Ведомости».