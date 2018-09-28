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Posted 28 сентября 2018,, 12:40

Published 28 сентября 2018,, 12:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Первый свердловский бизнес-инкубатор начал работу в Краснотурьинске

28 сентября 2018, 12:40
Производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский» запущен в Краснотурьинске.

В Краснотурьинске запущен производственный процесс на первом в Свердловской области бизнес-инкубаторе, который является одним из ключевых проектов губернатора Евгения Куйвашева. Старт работе дал вице-губернатор Алексей Орлов.

В бизнес-инкубаторе начали работу ООО «КапРемМоторс», ООО «Бэнефит». Также к инфраструктуре индустриального парка планируется подключить «Богословский кабельный завод», ТОСЭР «Краснотурьинск» и «ЛесКом Развитие».

В планах создание второй очереди индустриального парка «Богословский», сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск#Евгений Куйвашев#Алексей Орлов#Индустриальный парк#Богословский#Бизнес-инкубатор
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