Первый свердловский бизнес-инкубатор начал работу в Краснотурьинске

Posted 28 сентября 2018,, 12:40
Published 28 сентября 2018,, 12:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Краснотурьинске запущен производственный процесс на первом в Свердловской области бизнес-инкубаторе, который является одним из ключевых проектов губернатора Евгения Куйвашева. Старт работе дал вице-губернатор Алексей Орлов.
В бизнес-инкубаторе начали работу ООО «КапРемМоторс», ООО «Бэнефит». Также к инфраструктуре индустриального парка планируется подключить «Богословский кабельный завод», ТОСЭР «Краснотурьинск» и «ЛесКом Развитие».
В планах создание второй очереди индустриального парка «Богословский», сообщают «Вечерние Ведомости».