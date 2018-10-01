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Posted 1 октября 2018, 17:50

Published 1 октября 2018, 17:50

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Нападение было совершено на замдиректора МУП «Золушка» в Екатеринбурге

1 октября 2018, 17:50
На замдиректора по производству екатеринбурского МУП «Золушка» совершено нападение. Женщина обвиняет в нападении главбуха организации.

Елена Третьякова обратилась с заявлением в полицию. По ее словам на рабочем месте на нее напала главбух МУПа. Она сообщила, что, недавно дала интервью, в котором рассказала о работе МУП «Золушка», в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После этого, когда женщина пришла на работу, обнаружила, что в ее кабинете поменян замок. Ио директора объяснила это том, что больше ей не доверяет. Когда Третьякова все же вошла в свой кабинет, главбух предприятия начала оскорблять ее.

Пострадавшая записала происходящее на мобильный телефон. Увидев, что Третьякова ведет запись, главный бухгалтер набросилась на женщину, чтобы вырвать телефон.

Замдиректора «Золушки» утверждает, что у нее расцарапаны руки и грудь, сообщает ЕАН.

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