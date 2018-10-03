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Posted 3 октября 2018,, 03:00

Published 3 октября 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Чиновники Верхней Салды получат дополнительно 4,5 млн рублей к зарплате

3 октября 2018, 03:00
Верхнесалдинские депутаты одобрили повышение оплаты труда муниципальным служащим. С 1 января 2019 года сотрудники администрации города, работающие на муниципальных должностях, будут получать большую заработную плату, чем сейчас. Для исполнения решения необходимо будет 4,5 млн. рублей.

2 октября со второго раза городская дума Верхней Салды одобрила повышение оплаты труда сотрудникам администрации, которые занимают муниципальные должности.

Так, например, оклад первого заместителя главы администрации по экономике и финансам увеличивается до 35 тыс. рублей, заместителя – до 33,3 тыс. рублей, председателей комитетов – до 25,6 тыс. рублей. К этим суммам будут прибавлены надбавки за выслугу лет, классный чин, особые условия работы, допуск к гостайне и премии по результатам работы, сообщает «Правда УРФО».

Для исполнения решения думы понадобится 4,5 млн рублей. Новое положение начнёт действовать с 1 января 2019 года.

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#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Деньги#Чиновники#Городская дума#Зарплата#Депутаты#Госслужащие
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