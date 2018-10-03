Чиновники Верхней Салды получат дополнительно 4,5 млн рублей к зарплате

Так, например, оклад первого заместителя главы администрации по экономике и финансам увеличивается до 35 тыс. рублей, заместителя – до 33,3 тыс. рублей, председателей комитетов – до 25,6 тыс. рублей. К этим суммам будут прибавлены надбавки за выслугу лет, классный чин, особые условия работы, допуск к гостайне и премии по результатам работы, сообщает «Правда УРФО».