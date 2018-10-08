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Posted 8 октября 2018,, 08:50

Published 8 октября 2018,, 08:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Прием заявок на конкурс юных артистов «Золотой ключик» стартовал в Нижнем Тагиле

8 октября 2018, 08:50
С 1 октября по 1 ноября в Нижнем Тагиле проходит прием заявок на участие в конкурсе-фестивале «Золотой ключик», где юные артисты смогут показать свои таланты.

В 2018 году конкурс пройдет уже в пятый раз и будет разделен на две части — для учеников начальной школы и для воспитанников детских садов. Для дошкольников конкурс пройдет в мае 2019 года.

Чтобы принять участие в фестивале-конкурсе «Золотой ключик» для школьников, нужно до 1 ноября представить в оргкомитет фестиваля на проспекте Ленина, 14 или на почту bogema.nt@yandex.ru заявку и DVD с записью спектакля. Форму заявки можно скачать на официальном сайте Театра кукол www.teatrkukol-nt.ru.

В конкурсе могут принять участие ученики начальной школы. Общая численность группы не должна быть более, чем 10 человек. Продолжительность представления – до 15 минут.

Конкурс проводится по четырем номинациям: кукольный, музыкальный, а также драматический и пластический спектакли. Победитель будет определен 1 декабря, сообщает Нижнетагильский театр кукол.

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#Политика#Нижний Тагил#Театр кукол#Конкурс#Школьники#Спектакли
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