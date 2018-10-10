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Posted 10 октября 2018,, 15:11

Published 10 октября 2018,, 15:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Епископ Нижнетагильский принял участие в закладке камня храма в честь царской семьи

10 октября 2018, 15:11
В посёлке Басьяновский прошла закладка первого камня храма, в которой принял участие Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Епископ принял участие в закладке камня храма, который будет возведен в честь святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского ГО.

На мероприятии присутствовали другие священнослужители местные жители и прихожане, которые принимают участие в строительстве церкви. Владыка поздравил собравшихся со значимым событием и выразил надежду на скорое продвижение стройки.

Сбор пожертвований для строительства продолжается, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Храм#Епископ Евгений#Царская семья#Камень#Закладка
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