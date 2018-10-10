Епископ Нижнетагильский принял участие в закладке камня храма в честь царской семьи

Posted 10 октября 2018,, 15:11
Published 10 октября 2018,, 15:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Епископ принял участие в закладке камня храма, который будет возведен в честь святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского ГО.
На мероприятии присутствовали другие священнослужители местные жители и прихожане, которые принимают участие в строительстве церкви. Владыка поздравил собравшихся со значимым событием и выразил надежду на скорое продвижение стройки.