tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2018,, 07:55

Published 10 октября 2018,, 07:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Реконструкцию музея-заповедника планируется завершить до 300-летия Нижнего Тагила

10 октября 2018, 07:55
Проект реконструкции музея-заповедника «Горнозаводской Урал», представленный Владиславом Пинаевым в качестве кандидата на пост главы Нижнего Тагила, вошел в программу подготовки к празднованию юбилея города.

Впервые вопрос о необходимости ремонта комплекса зданий на Ленина, 1 был поднят в процессе ремонта набережной Нижнего Тагила.

Решение о реконструкции музея-заповедника до 300-летнего юбилея города было принято в ноябре 2017 года. Данный проект был включен в программу подготовки к празднованию круглой даты.

В августе 2018 года музей-заповедник, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, был передан в оперативное управление Нижнему Тагилу для начала ремонтных работ.

Мы должны двигаться в направлении того, чтобы здание приобрело достойный внешний вид. Это станет точкой притяжения в Нижнем Тагиле, отсюда будут начинаться все экскурсии. А те экспонаты, которые находятся в хранилище, должны быть выставлены в самом красивом виде, поделился планами Владислав Пинаев.

Замдиректора музея-заповедника Альфия Фахретденова рассказала, что данный комплекс помогает сформировать представление о центре Нижнего Тагила времен середины 19 века. Тогда здание имело весомое значение в деловом мире округа, в развитии его территории. После революции 1917 года Уральский металлургический трест также управлял заводами, шахтами и рудниками, а деловая жизнь продолжалась в этих зданиях.

Это подчеркивает важность вопроса преобразования исторического центра Нижнего Тагила в современный культурный, информирует «Тагил-ТВ».

Материалы по теме
План реконструкции Театра кукол в Нижнем Тагиле будет готов к 15 сентябряКинотеатр «Красногвардеец» открылся в Нижнем Тагиле после реконструкцииРеконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начнется летом 2019 года
#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Владислав Пинаев#Реконструкция#Горнозаводской Урал
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07