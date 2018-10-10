Реконструкцию музея-заповедника планируется завершить до 300-летия Нижнего Тагила

Мы должны двигаться в направлении того, чтобы здание приобрело достойный внешний вид. Это станет точкой притяжения в Нижнем Тагиле, отсюда будут начинаться все экскурсии. А те экспонаты, которые находятся в хранилище, должны быть выставлены в самом красивом виде, поделился планами Владислав Пинаев.