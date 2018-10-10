Свердловчанин получил пожизненный срок за убийство четырех коллег

Posted 10 октября 2018,, 01:30
Published 10 октября 2018,, 01:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
28 сентября осужденный выпивал у себя дома. Он взял охотничий нож и поехал к себе на работу. Войдя в помещение, где обедали мужчины, злоумышленник ударил ножом троих коллег.
Двое из них скончались на месте происшествия, один был ранен и стал разговаривать с нападавшим, в этот момент в помещение вошел еще один мужчина, которому также были нанесены удары ножом, в результате которых он скончался. В это время раненый сослуживец нападавшего сумел сбежать.
После этого мужчина направился к дому еще одного сослуживца и нанес нему не менее 17 ножевых ранений, в результате чего мужчина скончался.
Во время задержания подсудимый попытался напасть на полицейского и ударить его ножом, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его остановить, выстрелив в ногу.
Причиной убийств стал конфликт и неприязненные отношения между мужчинами. По решению суда мужчина проведет в колонии всю жизнь, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.