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Posted 10 октября 2018,, 01:30

Published 10 октября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловчанин получил пожизненный срок за убийство четырех коллег

10 октября 2018, 01:30
Житель Шалинского района приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство четверых сослуживцев, покушение на убийство еще одного коллеги и за нападение на полицейского.

28 сентября осужденный выпивал у себя дома. Он взял охотничий нож и поехал к себе на работу. Войдя в помещение, где обедали мужчины, злоумышленник ударил ножом троих коллег.

Двое из них скончались на месте происшествия, один был ранен и стал разговаривать с нападавшим, в этот момент в помещение вошел еще один мужчина, которому также были нанесены удары ножом, в результате которых он скончался. В это время раненый сослуживец нападавшего сумел сбежать.

После этого мужчина направился к дому еще одного сослуживца и нанес нему не менее 17 ножевых ранений, в результате чего мужчина скончался.

Во время задержания подсудимый попытался напасть на полицейского и ударить его ножом, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его остановить, выстрелив в ногу.

Причиной убийств стал конфликт и неприязненные отношения между мужчинами. По решению суда мужчина проведет в колонии всю жизнь, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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