Свердловчанин получил пожизненный срок за убийство четырех коллег

Двое из них скончались на месте происшествия, один был ранен и стал разговаривать с нападавшим, в этот момент в помещение вошел еще один мужчина, которому также были нанесены удары ножом, в результате которых он скончался. В это время раненый сослуживец нападавшего сумел сбежать.