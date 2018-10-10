tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2018,, 08:09

Published 10 октября 2018,, 08:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ученики тагильской школы получили международные дипломы владения иностранным языком

10 октября 2018, 08:09
Ученики и учителя школы №32 успешно прошли международное тестирование на определение уровня владения иностранным языком.

33 ученика школы №32 в Нижнем Тагиле получили международные дипломы первого уровня о знании немецкого языка. 14 старшеклассникам вручили сертификаты Кембриджского университета.

Дипломы, подтверждающие уровень В1 владения немецким языком, ребятам вручили консул генерального консульства Германии в Екатеринбурге госпожа Промниц и заместитель координатора регионального отделения федерального управления по делам школьного образования за рубежом в Екатеринбурге господин Штефан.

В следующее году я планирую сдать на второй уровень. Для этого нужно пройти экзамен в школе, предварительную подготовку, рассказала учащаяся школы №32 Екатерина Заика, получившая диплом владения языком первого уровня.

Для того чтобы понять структуру и требования данного экзамена, педагоги школы также прошли тестирование, информирует «Тагил-ТВ».

Международный диплом это залог будущей успешности детей в профессиональной карьере и конкурентоспособности на рынке труда в будущем, считает замдиректора по иностранным языкам школы №32 Нэлли Мансурова.

Материалы по теме
Ученики политехнической гимназии в Нижнем Тагиле прошли учения по ГО и ЧСЛучшие школьники Свердловской области получат награды 5 сентября
#Общество#Нижний Тагил#Педагоги#Ученики#Иностранные языки#Международный#Школа №32#Дипломы
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07