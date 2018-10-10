Ученики тагильской школы получили международные дипломы владения иностранным языком

Posted 10 октября 2018,, 08:09
Published 10 октября 2018,, 08:09
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
33 ученика школы №32 в Нижнем Тагиле получили международные дипломы первого уровня о знании немецкого языка. 14 старшеклассникам вручили сертификаты Кембриджского университета.
Дипломы, подтверждающие уровень В1 владения немецким языком, ребятам вручили консул генерального консульства Германии в Екатеринбурге госпожа Промниц и заместитель координатора регионального отделения федерального управления по делам школьного образования за рубежом в Екатеринбурге господин Штефан.
В следующее году я планирую сдать на второй уровень. Для этого нужно пройти экзамен в школе, предварительную подготовку, рассказала учащаяся школы №32 Екатерина Заика, получившая диплом владения языком первого уровня.
Для того чтобы понять структуру и требования данного экзамена, педагоги школы также прошли тестирование, информирует «Тагил-ТВ».
Международный диплом это залог будущей успешности детей в профессиональной карьере и конкурентоспособности на рынке труда в будущем, считает замдиректора по иностранным языкам школы №32 Нэлли Мансурова.