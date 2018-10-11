Новый синтетический наркотик обнаружен свердловскими медиками

Posted 11 октября 2018,, 08:00
Published 11 октября 2018,, 08:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Летом 2018 года специалисты химико-токсилогической лаборатории в Областной наркологической больнице, взяв пробы у одного из пациентов, выявили новый синтетический наркотик.
Его химическое название – 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон (3,4-MDPHP). Кроме того, дополнительные исследования позволили обнаружить и идентифицировать 10 метаболитов этого синтетического вещества.
Сейчас данные о новом наркотике внесены в общий областной реестр. Это позволило выявить его у другого пациента Свердловского областного центра по лечению острых отравлений, поступившего в реанимационное отделение, сообщает «АиФ – Урал».