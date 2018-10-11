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Posted 11 октября 2018,, 08:00

Published 11 октября 2018,, 08:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новый синтетический наркотик обнаружен свердловскими медиками

11 октября 2018, 08:00
Врачи Областной наркологической больницы выявили в организме одного из пациентов новое наркотическое вещество.

Летом 2018 года специалисты химико-токсилогической лаборатории в Областной наркологической больнице, взяв пробы у одного из пациентов, выявили новый синтетический наркотик.

Его химическое название – 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон (3,4-MDPHP). Кроме того, дополнительные исследования позволили обнаружить и идентифицировать 10 метаболитов этого синтетического вещества.

Сейчас данные о новом наркотике внесены в общий областной реестр. Это позволило выявить его у другого пациента Свердловского областного центра по лечению острых отравлений, поступившего в реанимационное отделение, сообщает «АиФ – Урал».

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#Новости УрФО#Здоровье#Наркотики#Пациент#Лаборатория#Реестр#Екатеринбург
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