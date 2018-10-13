Мокрый снег накроет Свердловскую область в выходные

Именно в этот период, когда выпадают осадки, и проезжая часть становится заледеневшей, происходят такие происшествия, как опрокидывание, съезды в кювет, которые несут за собой достаточно тяжёлые последствия,рассказала начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Татьяна Бердникова.