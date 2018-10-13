Уроженка Нижнего Тагила приняла участие в съёмках для конкурса от Playboy

Posted 13 октября 2018,, 08:00
Published 13 октября 2018,, 08:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Журнал проводит конкурс «Девушка года Playboy-2018», в котором принимает участие модель из столицы Урала Ирина Воржева. Девушка родилась и выросла в Нижнем Тагиле.
Для участниц была проведена фото- и видеосъемка. Девушка рассказала, что хочет попасть на обложку журнала, чтобы показать, что понятие красоты не связано с пошлостью и вульгарностью.
В интервью Рlayboyrussia модель рассказала о первых заработанных деньгах, о планах на будущее и о своих увлечениях.