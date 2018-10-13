tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2018,, 08:00

Published 13 октября 2018,, 08:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Уроженка Нижнего Тагила приняла участие в съёмках для конкурса от Playboy

13 октября 2018, 08:00
Уроженка Нижнего Тагила Ирина Воржева приняла участие в съемках и дала интервью для журнала Playboy.

Журнал проводит конкурс «Девушка года Playboy-2018», в котором принимает участие модель из столицы Урала Ирина Воржева. Девушка родилась и выросла в Нижнем Тагиле.

Для участниц была проведена фото- и видеосъемка. Девушка рассказала, что хочет попасть на обложку журнала, чтобы показать, что понятие красоты не связано с пошлостью и вульгарностью.

В интервью Рlayboyrussia модель рассказала о первых заработанных деньгах, о планах на будущее и о своих увлечениях.

Материалы по теме
Уроженка Нижнего Тагила может стать девушкой с обложки Playboy — 2018
#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Конкурс#Фото#Съемки#Фотографии#Журнал#Модель#Playboy#Ирина Воржева
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07