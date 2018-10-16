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Posted 16 октября 2018, 12:02

Published 16 октября 2018, 12:02

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

16 октября 2018, 12:02
17 октября в 12:00 олимпийские чемпионы Александр Попов и Александр Легков организуют мастер-классы по плаванию и лыжным гонкам в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле.

17 октября в 11:00 состоится открытие праздничного мероприятия при участии мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Четырехкратный олимпийский чемпион, почетный член и Кавалер ордена Международного олимпийского комитета Александр Попов проведет мастер-класс по плаванию в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле для юных спортсменов города.

Победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски, обладатель Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира Александр Легков обучит мастерству лыжных гонок.

В завершении праздника каждый сможет сделать памятное фото с чемпионами или взять автограф, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Спорт#Нижний Тагил#ФОК «Президентский»#Владислав Пинаев#Мастер-класс#Чемпионы#Александр Легков
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