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Posted 17 октября 2018,, 08:08

Published 17 октября 2018,, 08:08

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Попали под поезд: две пенсионерки погибли на Свердловской железной дороге

17 октября 2018, 08:08
16 октября зарегистрированы два случая гибели на разных участках Свердловской железной дороги.

16 октября вечером на станции Арамиль в Свердловской области погибла женщина 1939 года рождения. Пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под колеса грузового поезда.

Ночью 16 октября на 1 513 км станции Ергач в Пермском крае машинист грузового поезда не смог избежать наезда на 63-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту происшествий проводятся проверки, в результате которых будут приняты процессуальные решения, информирует ЕАН.

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#Происшествия#Свердловская область#Гибель#Поезд#Арамиль#Пермский край
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