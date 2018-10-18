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Posted 18 октября 2018,, 05:49

Published 18 октября 2018,, 05:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Комбинат по обогащению урана в Новоуральске осуществлял незаконные выбросы в воздух

18 октября 2018, 05:49
При внеплановой проверке Уральского электрохимического комбината в Новоуральске выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Департамент Росприроднадзора по УрФО. Выяснялось, что предприятие осуществляет выброс вредных веществ в воздух без специального разрешения, не соблюдает экологические требования при эксплуатации объектов, а также искажает экологическую информацию.

По итогам проверки комбинату выдано три предписания. Кроме этого, планируется возбуждение административных дел в отношении юрлица и его сотрудников и дальнейшая передача дел в прокуратуру, сообщает ЕАН.

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#Проверка#Прокуратура#Здоровье#Новоуральск#Административное дело#Выбросы
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