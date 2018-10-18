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Posted 18 октября 2018,, 15:40

Published 18 октября 2018,, 15:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Программа «Патриотическое воспитание молодых граждан» реализуется в Нижнем Тагиле

18 октября 2018, 15:40
В 2018 году молодежь привлекали к участию во всех массовых мероприятиях и акциях, посвященных памятным датам.

Юные тагильчане приняли участие в региональном фестивале патриотической песни «Афганский ветер», в игре «Победа», в городском конкурсе-смотре музеев и уголков боевой славы, научно-практической конференции «Наследники великой Победы» и многих других. Школьники и студенты достойно представляют Нижний Тагил на областных и региональных мероприятиях.

На совещании со специалистами управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политике депутаты подняли вопрос качественных показателей, обратив внимание на то, что детям важно не просто поучаствовать, но и вынести что-то для себя.

Кроме того, будут разработаны качественные показатели по реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан», сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Депутаты#Программа#Молодежь#Патриотизм#Военно-патриотическое воспитание
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