Расследование будет проведено в «Магните» на Первомайской в Нижнем Тагиле

Posted 18 октября 2018, 05:36
Published 18 октября 2018, 05:36
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Дело было возбуждено в отношении Акционерного общества «Тандер», зарегистрированного в Краснодаре, на объекте «Магнита» по Первомайской, 27. Об этом ведомство информировало редакцию TagilCity.ru.
Также сотрудники Роспотребнадзора проведут в «Магазине» административное расследование по факту нарушений норм утилизации, о результатах которого расскажут в установленные законом сроки.
Специальный контейнер должен быть с крышкой, чтобы пресечь попадание продуктов питания с истекшим сроком годности к людям. Не должно быть никакого несанкционированного доступа, сообщили в беседе с TagilCity.ru представители Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле.
Если нарушения подтвердятся, то материалы проверки будут переданы в суд.
За нарушение требований санитарного законодательства в данном случае может быть предусмотрено наказание от 100 000 до 250 000 рублей.
Напомним, жители Нижнего Тагила жаловались на «капеллы» бомжей, обитающих у мусорных контейнеров, куда «Магнит» выбрасывает просроченную продукцию. Вскоре после публикации на месте проверку провел участковый уполномоченный полиции. Как рассказали в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское», с людьми без определённого места жительства начали работу сотрудники социальной службы.