Расследование будет проведено в «Магните» на Первомайской в Нижнем Тагиле

Магазин торговой сети «Магнит», расположенный по адресу Первомайская, 27 в Нижнем Тагиле, может быть оштрафован за нарушение санитарных норм на сумму до 250 000 рублей. Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Свердловской области возбуждено дело об административном правонарушении.

Дело было возбуждено в отношении Акционерного общества «Тандер», зарегистрированного в Краснодаре, на объекте «Магнита» по Первомайской, 27. Об этом ведомство информировало редакцию TagilCity.ru. Также сотрудники Роспотребнадзора проведут в «Магазине» административное расследование по факту нарушений норм утилизации, о результатах которого расскажут в установленные законом сроки. Специальный контейнер должен быть с крышкой, чтобы пресечь попадание продуктов питания с истекшим сроком годности к людям. Не должно быть никакого несанкционированного доступа, сообщили в беседе с TagilCity.ru представители Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. Если нарушения подтвердятся, то материалы проверки будут переданы в суд. За нарушение требований санитарного законодательства в данном случае может быть предусмотрено наказание от 100 000 до 250 000 рублей. Напомним, жители Нижнего Тагила жаловались на «капеллы» бомжей, обитающих у мусорных контейнеров, куда «Магнит» выбрасывает просроченную продукцию. Вскоре после публикации на месте проверку провел участковый уполномоченный полиции. Как рассказали в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское», с людьми без определённого места жительства начали работу сотрудники социальной службы.