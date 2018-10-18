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Posted 18 октября 2018, 14:28

Published 18 октября 2018, 14:28

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Жители Усть-Утки и Висимо-Уткинска узнали о семейных формах обустройства детей-сирот

18 октября 2018, 14:28
Специалисты администрации Нижнего Тагила провели ряд встреч с жителями сельских территорий, которые были посвящены различным формам устройства в семьях детей-сирот.

Встречи прошли для жителей деревни Усть-Утка, поселков Висимо-Уткинск и Уралец. В ходе бесед жители сельских населенных пунктов узнали о видах финансовой поддержки семей, принявших ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также о процедуре усыновления, опеке и попечительстве. Кроме того, собравшимся были продемонстрированы видеоролики с детьми, которые ждут усыновления.

Специалисты считают, что в сельских населенных пунктах живут инициативные граждане, которые способны взять на воспитание ребенка-сироту, но многие их них не достаточно информированы и не знают с чего можно начать, сообщается на Официальном сайте Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Дети-сироты#Семьи#Приемные дети#Сельские населенные пункты
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