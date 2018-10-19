Кадастровая оценка объектов капстроительства пройдет на Среднем Урале в 2019 году

Posted 19 октября 2018,, 10:29
Published 19 октября 2018,, 10:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Министерство управления госимуществом Свердловской области планирует провести кадастровую оценку 3 млн 48 тыс. объектов капитального строительства в регионе в 2019 году. Данная мера направлена на формирование экономически обоснованной кадастровой стоимости. Объекты, не имеющие кадастровой стоимости, будут вовлечены в налогооблагаемый оборот.
Результаты оценки будут размещены на официальном сайте ГБУ. Так правообладатели недвижимости смогут их корректировать, информирует УрБК.