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Posted 19 октября 2018,, 10:29

Published 19 октября 2018,, 10:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кадастровая оценка объектов капстроительства пройдет на Среднем Урале в 2019 году

19 октября 2018, 10:29
По планам кадастровая оценка будет дана 3 млн 48 тыс. объектам капитального строительства в Свердловской области.

Министерство управления госимуществом Свердловской области планирует провести кадастровую оценку 3 млн 48 тыс. объектов капитального строительства в регионе в 2019 году. Данная мера направлена на формирование экономически обоснованной кадастровой стоимости. Объекты, не имеющие кадастровой стоимости, будут вовлечены в налогооблагаемый оборот.

Результаты оценки будут размещены на официальном сайте ГБУ. Так правообладатели недвижимости смогут их корректировать, информирует УрБК.

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#Общество#Свердловская область#Стоимость#МУГИСО#Кадастровый учет#Недвижимость
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