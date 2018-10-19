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Posted 19 октября 2018,, 02:00

Published 19 октября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе литературного творчества

19 октября 2018, 02:00
Приём заявок на участие в конкурсе литературного творчества, посвящённого творчеству Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка идёт в Нижнем Тагиле полным ходом. Уже поступили заявки не только из других регионов, но и из других стран.

Организаторы конкурса сообщили, что приходят заявки не только из Московской, Владимирской, Кировской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Самарской, Челябинской областей и других регионов страны, но ещё и из-за границы – на конкурс прислали стихи и прозу участники из Турции, Израиля, Украины и Белоруссии.

Авторы произведений и стихотворений будут соревноваться в нескольких номинациях: «Литературное творчество», «Вдумчивое чтение произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка», «Век туда и обратно», «Художественные произведения о детях и для детей».

Участником может стать любой человек, пишущий на русском языке, отмечает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Приём заявок закончится 1 ноября.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Конкурс#Центральная городская библиотека#Творчество#Стихи#Дмитрий Мамин-Сибиряк#Литературный конкурс
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