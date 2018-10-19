Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе литературного творчества

Posted 19 октября 2018,, 02:00
Published 19 октября 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Организаторы конкурса сообщили, что приходят заявки не только из Московской, Владимирской, Кировской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Самарской, Челябинской областей и других регионов страны, но ещё и из-за границы – на конкурс прислали стихи и прозу участники из Турции, Израиля, Украины и Белоруссии.
Авторы произведений и стихотворений будут соревноваться в нескольких номинациях: «Литературное творчество», «Вдумчивое чтение произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка», «Век туда и обратно», «Художественные произведения о детях и для детей».
Участником может стать любой человек, пишущий на русском языке, отмечает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Приём заявок закончится 1 ноября.