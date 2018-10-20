Школьники представят Нижний Тагил на фестивале ГТО в Артеке

Posted 20 октября 2018,, 09:00
Published 20 октября 2018,, 09:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В финальном этапе фестиваля примут участие более 650 учащихся со всех регионов России. Команда, которая одержит победу, получит преходящий кубок Всероссийского фестиваля ГТО.
По словам ребят, в Нижнем Тагиле они сдали нормативы и получили золотой значок ГТО, затем поехали на областные соревнования, где заняли призовое место, далее как самую лучшую команду их направили на Всероссийский фестиваль.
На всероссийских испытаниях тагильчан ждут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, бег на короткую и длинную дистанции, силовые упражнения и упражнения на гибкость, прыжки в длину и плавание.
Ребят ждут не только спортивные состязания, но и насыщенная образовательная программа, а также различные творческие конкурсы, сообщает ТК «Тагил-ТВ».