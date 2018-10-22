Конкурс среди юных чтецов Корана состоится в Екатеринбурге

Соревноваться в чтении Корана будут дети в трех возрастных группах: 7-9 лет, 10-13 лет и 13-16 лет. По условиям конкурса чтецы должны знать как минимум одну суру Корана наизусть, ее перевод и толкование. Также нужно выучить один хадис и одну историю из жизни пророка Мухаммада.