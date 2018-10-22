Новые, сильные, дерзкие, известные: итоги недели в Нижнем Тагиле

Не слишком переживают за то, что происходит вокруг, и некоторые бизнесмены. Так, в конце этого года фирма «РегионСтройСервис» обещала построить многоэтажку на Вагонке, однако работы прекратились еще несколько лет назад, а территория оказалась брошена: забор упал, охраны нет и доступ к котловану с торчащей арматурой открыт для всех желающих. Застройщик говорит, что ему не хватает денег, но в 2019 году дом будет построен.