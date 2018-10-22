Новые, сильные, дерзкие, известные: итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 21 октября 2018,, 21:10
Published 21 октября 2018,, 21:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На минувшей неделе Нижний Тагил обрел нового главу города. Им по единогласному решению 28 депутатов городской думы стал Владислав Пинаев.
И если инаугурация нового мэра длилась меньше получаса и после Пинаев отправился работать, то другой областной чиновник решил себе ни в чем не отказывать. Так, несмотря на массу проблем на вверенной территории, в том числе развалившуюся путинскую дорогу до Серебрянки, глава поселка Сергей Сивков благополучно ушел в плановый отпуск и для общения с прессой недоступен. Вернется ли он отпуска после многочисленной критики?
Интересные танцы с аэропортом устроил Евгений Куйвашев. В минувшие выходные он сказал, что ему нравится название Кольцово, однако уже на этой неделе он поддержал идею с переименованием аэропорта. А чуть позже появилась версия назвать свердловский аэропорт в честь Эдуарда Росселя.
Возвращаясь к единодушным депутатам, мы выяснили, что некоторые из них посещают далеко не каждое заседание полным составом, как сделали это в день выборов. В частности, больше всего пропусков за 14 заседаний в 2017 и 2018 годах допустили Вячеслав Малых, Игорь Булыгин и Никита Беркутов. Конечно, каждое их отсутствие нельзя назвать прогулами, причины всегда уважительные. Но оправдает ли это народных избранников в глазах народа?
И почему сильные мира сего далеко не всегда следят за обстановкой вокруг своих персон? Ведь политические позиции имеют обыкновение слабеть. Редакция TagilCity.ru составила свой прогноз о том, какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов или наоборот пойдут на повышение после выборов Владислава Пинаева.
Не слишком переживают за то, что происходит вокруг, и некоторые бизнесмены. Так, в конце этого года фирма «РегионСтройСервис» обещала построить многоэтажку на Вагонке, однако работы прекратились еще несколько лет назад, а территория оказалась брошена: забор упал, охраны нет и доступ к котловану с торчащей арматурой открыт для всех желающих. Застройщик говорит, что ему не хватает денег, но в 2019 году дом будет построен.
Но даже деньги не всегда дадут уверенность в будущем: так, трое тагильчан лишились почти 900 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками.
А еще одна коммуникация дорого обошлась многим любителям виртуального интима: тюменка, притворяющаяся тагильчанкой, шантажирует собеседников их интимными видео.
Наказание – это одна из стадий любого преступления, и это должны помнить все, кто собираются нарушить закон.
Итак, наиболее интересным наказанием на этой неделе стал вердикт «борзому» директору – 2 года колонии и 500 тысяч рублей штрафа за невыплату зарплаты и вывод 22,9 миллионов рублей.
Также на минувшей неделе был задержан подозреваемый по делу об избиении Максима Червоткина: оперуполномоченный ОП №21 Анатолий Леонов отправлен в СИЗО.
Первый шаг к искуплению вины сделал один из соучастников ночного убийства на Вагонке, которое было замаскировано под ДТП. Группа молодых людей решила развлечься и избить 22-летнего омоновца, а потом несколько раз проехать по его голове. После суток поисков «скрывшегося с места ДТП водителя» один из участников событий пришел в полицию с повинной.
Еще одной историей с привлечением к ответу будет реакция Роспотребнадзора на жалобы пациентов на курение в отделении в Демидовской городской больнице.
Благодаря амбициозным планам по созданию туркластера на горе Белой ожидается удвоение туристического потока.
А тагильчане могут принять участие в присвоении названий двум микрорайонам города.
Удивляет нас и второй месяц осени: октябрь последние годы славился обильными снегопадами, но предпоследняя неделя месяца планирует быть теплой и дождливой. В связи с этим приглашаем всех горожан насладиться теплой осенью на улицах Нижнего Тагила: ведь прогулки куда полезнее, чем продавливание диванов.