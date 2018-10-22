Ремонт дорог и благоустройство дворов в Нижнем Тагиле будут закончены в срок

Работы по ремонту дорог и благоустройству дворов в Нижнем Тагиле находятся на этапе завершения.

В Нижнем Тагиле подведены итоги дорожной кампании 2018 года. Директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и руководители МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» отчитались о проведении ремонтных работ. Капитальный ремонт восьми автомобильных дорог выполнен, все объекты, за исключением участка по улице Пароходная, прошли экспертизу. Завершены работы на 10 объектах тротуарной сети, еще 7 будут готовы к концу недели. Асфальтирование на объекте по улицам Грибоедова—Быкова-Максима Горького выполнено на 100%, кроме заездов к многоквартирным домам. Продолжается установка ограждений, поребриков и газонов. Завершается процесс укладки плитки трамвайных путей на улице Быкова. Мост на улице Космонавтов будет заасфальтирован в течение двух недель. Также завершается благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подходят к концу работы по укладке асфальта и озеленению, обустройству газонов и уборке территории. Общестроительные работы в парке «Народный» планируется завершить к концу недели. В завершении совещания мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что по большинству объектов сроки выполнения наверстаны, подчеркнув недопустимость просчетов в организации работы, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.