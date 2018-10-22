Ремонт дорог и благоустройство дворов в Нижнем Тагиле будут закончены в срок

Posted 22 октября 2018, 11:19
Published 22 октября 2018, 11:19
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В Нижнем Тагиле подведены итоги дорожной кампании 2018 года. Директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и руководители МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» отчитались о проведении ремонтных работ.
Капитальный ремонт восьми автомобильных дорог выполнен, все объекты, за исключением участка по улице Пароходная, прошли экспертизу.
Завершены работы на 10 объектах тротуарной сети, еще 7 будут готовы к концу недели.
Асфальтирование на объекте по улицам Грибоедова—Быкова-Максима Горького выполнено на 100%, кроме заездов к многоквартирным домам. Продолжается установка ограждений, поребриков и газонов. Завершается процесс укладки плитки трамвайных путей на улице Быкова.
Мост на улице Космонавтов будет заасфальтирован в течение двух недель.
Также завершается благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подходят к концу работы по укладке асфальта и озеленению, обустройству газонов и уборке территории.
Общестроительные работы в парке «Народный» планируется завершить к концу недели.
В завершении совещания мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что по большинству объектов сроки выполнения наверстаны, подчеркнув недопустимость просчетов в организации работы, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.