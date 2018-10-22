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Posted 22 октября 2018, 15:51

Published 22 октября 2018, 15:51

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении екатеринбургского МУП «Золушка»

22 октября 2018, 15:51
На екатеринбургский МУП «Золушка», который занимается поставкой питания в образовательные учреждения города, следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Недавно директор «Золушки» дала интервью, в котором рассказала как проходит работа на предприятии. Дело было возбуждено, опираясь на некоторые факты из данного интервью.

По результатам прошедших проверок в МУПе были выявлены многочисленные нарушения, в их числе нарушение при оформлении договоров на приготовление еды и уборку столов, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

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#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#Мошенничество
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