Жительница Кировграда осуждена на 8 лет за убийство знакомого

Posted 22 октября 2018,, 09:15
Published 22 октября 2018,, 09:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Установлено, что вечером 4 ноября 2017 года женщина вместе с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Декабристов. Через некоторое время к ним пришел 26-летний знакомый, который тоже был пьян.
В какой-то момент между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт. Женщина схватила нож и убила парня.
Свою вину подсудимая полностью признала. Кировградский городской суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК по Свердловской области.