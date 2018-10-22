tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2018,, 09:15

Published 22 октября 2018,, 09:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Кировграда осуждена на 8 лет за убийство знакомого

22 октября 2018, 09:15
34-летняя жительница Кировграда приговорена к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого.

Установлено, что вечером 4 ноября 2017 года женщина вместе с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Декабристов. Через некоторое время к ним пришел 26-летний знакомый, который тоже был пьян.

В какой-то момент между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт. Женщина схватила нож и убила парня.

Свою вину подсудимая полностью признала. Кировградский городской суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Материалы по теме
Мать с 13-летней дочерью были убиты на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Убийство#Нож#Кировград#Спиртное
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07