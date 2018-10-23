Глобальный саммит в Екатеринбурге обойдется Свердловской области в 70 млн рублей

22 октября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к GMIS-2019 в Екатеринбурге. На мероприятие, которое могут посетить первые лица 20 стран, планируется потратить 70 млн рублей из бюджета Свердловской области. Кроме того, часть средств будет выделена на федеральном уровне.