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Posted 23 октября 2018, 04:02

Published 23 октября 2018, 04:02

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Глобальный саммит в Екатеринбурге обойдется Свердловской области в 70 млн рублей

23 октября 2018, 04:02
В Екатеринбурге началась подготовка к Глобальному саммиту производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в 2019 году по указу президента Владимира Путина. На организацию мероприятия из областного бюджета выделено 70 млн рублей.

22 октября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к GMIS-2019 в Екатеринбурге. На мероприятие, которое могут посетить первые лица 20 стран, планируется потратить 70 млн рублей из бюджета Свердловской области. Кроме того, часть средств будет выделена на федеральном уровне.

Саммит пройдет на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в конгресс-холле, строительство которого закончится в июне 2019 года.

Выделенные из областного бюджета деньги потратят на повышение инвестиционной привлекательности мероприятия. 41,75 млн рублей направят на аренду площадей в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», на 5,25 млн рублей будут куплены подарки для членов официальных делегаций государств-участников, 21 млн рублей пойдет на организацию губернаторского приема, 2 млн рублей будет стоить рекламная кампания мероприятия, пишет Znak.com.

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