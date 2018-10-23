Областной центр реабилитации в Екатеринбурге получил право на обучение взрослых

Областной центр реабилитации инвалидов в Екатеринбурге получил заключение надзорных органов о том, что все помещения в здании соответствуют требованиям безопасности для образовательной деятельности. Выездная комиссия проверила наличие у учреждения необходимого оборудования и технических устройств, необходимых для осуществления учебного процесса по заявленным программам.