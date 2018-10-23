Областной центр реабилитации в Екатеринбурге получил право на обучение взрослых

Posted 23 октября 2018,, 10:07
Published 23 октября 2018,, 10:07
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Областной центр реабилитации инвалидов в Екатеринбурге получил заключение надзорных органов о том, что все помещения в здании соответствуют требованиям безопасности для образовательной деятельности. Выездная комиссия проверила наличие у учреждения необходимого оборудования и технических устройств, необходимых для осуществления учебного процесса по заявленным программам.
В результате всех проверок центру была выдана лицензия на дополнительное образование лиц старше 18 лет.
Директор Областного центра Татьяна Онохова рассказала, что благодаря полученной лицензии специалисты учреждения смогут обучать новым навыкам молодежь, которая «не раз обращалась с подобными запросами».
В настоящий момент в центре разработаны программы по крою и шитью, формированию культуры и быта, дизайна и декоративно-прикладного творчества, по изучению современных технических средств коммуникации и цифровых устройств. Также планируется создание театральной и вокальной студий, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.