Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга конкурентоспособности регионов РФ

Posted 23 октября 2018, 11:41
Published 23 октября 2018, 11:41
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
Свердловская область заняла в рейтинге шестое место среди всех регионов. Первое место с рейтинге занимает Москва, на втором месте Санкт-Петербург, далее расположены Московская Область, Татарстан, Краснодарский край.
В основе исследования лежал анализ долгосрочных трендов и анализ текущих данных регионов. Оценку категорий проводили по системе галактик, оценивая семь направлений. Рассматривали информацию о том, в каких регионах выгодно развивать свой бизнес. Имело значение сколько родившихся в регионе остается и продолжает в нем жить и работать. Оценивалось количество информационных и технологических возможностей, которые удается привлечь региону. Насколько эффективно используются природные ресурсы как привлекаются в регион инвестиции и капиталы.