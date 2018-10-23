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Posted 23 октября 2018, 11:41

Published 23 октября 2018, 11:41

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга конкурентоспособности регионов РФ

23 октября 2018, 11:41
Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга регионов, который был представлен на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.

Свердловская область заняла в рейтинге шестое место среди всех регионов. Первое место с рейтинге занимает Москва, на втором месте Санкт-Петербург, далее расположены Московская Область, Татарстан, Краснодарский край.

В основе исследования лежал анализ долгосрочных трендов и анализ текущих данных регионов. Оценку категорий проводили по системе галактик, оценивая семь направлений. Рассматривали информацию о том, в каких регионах выгодно развивать свой бизнес. Имело значение сколько родившихся в регионе остается и продолжает в нем жить и работать. Оценивалось количество информационных и технологических возможностей, которые удается привлечь региону. Насколько эффективно используются природные ресурсы как привлекаются в регион инвестиции и капиталы.

Каждый из вошедших в топ регионов является центром роста, как пишет «NEWS».

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