Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга конкурентоспособности регионов РФ

В основе исследования лежал анализ долгосрочных трендов и анализ текущих данных регионов. Оценку категорий проводили по системе галактик, оценивая семь направлений. Рассматривали информацию о том, в каких регионах выгодно развивать свой бизнес. Имело значение сколько родившихся в регионе остается и продолжает в нем жить и работать. Оценивалось количество информационных и технологических возможностей, которые удается привлечь региону. Насколько эффективно используются природные ресурсы как привлекаются в регион инвестиции и капиталы.