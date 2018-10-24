10 самых активных лидеров ТОСов Нижнего Тагила были отмечены председателем гордумы

Также была выражена благодарность от имени ассоциации депутатам Владимиру Антонову, Николаю Атаманкину, Денису Корякину, Игорю Темнову, Александру Петрову, Игорю Макарову, Никите Беркутову. А также депутатам предыдущих созывов Виктории Гусевой, Нине Титовой и Вячеславу Горячкину, сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.