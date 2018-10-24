Более 30 кошек проживают и размножаются в санатории «Липовка» под Режом

Среди них есть и дикие, как их поймать. Да и кормят их у нас, им хорошо. Мы рады решить проблему, но не знаем как. Поблизости нет организаций по отлову. В Асбесте нам сообщили, что к нам смогут приехать только из Нижнего Тагила, но мы не знаем, куда обратиться,сказали в санатории.