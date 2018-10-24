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Posted 24 октября 2018,, 03:56

Published 24 октября 2018,, 03:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбургский школьник завоевал золотую медаль на выставке изобретателей в Индии

24 октября 2018, 03:56
17-летний школьник из Екатеринбурга Даниил Новик получил золотую медаль на международной выставке юных изобретателей в Дели. Изобретение Даниила называется «Резоматрица».

По словам Даниила, «Резоматрица» помогает восстанавливаться людям, пережившим инсульт. Устройство состоит из перчатки с электроникой для считывания биометрических параметров и специальной коробочки с роботизированной рукой.

Для прохождения реабилитации человек должен надеть перчатку и сыграть в специальную компьютерную игру, которая управляется этой перчаткой. За счет этого у пациента будет развиваться мелкая моторика и мышцы.

Создание «Резоматрицы», с которым школьник поехал на выставку в Индии, обошлось Даниилу в шесть тысяч рублей. Однако, по его слова, изобретение может быть еще дешевле, пишет «Комсомольская правда Урал».

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#Политика#Новости УрФО#Выставка#Золотая медаль#Школьник#Изобретения#Екатеринбург
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