Екатеринбургский школьник завоевал золотую медаль на выставке изобретателей в Индии

Posted 24 октября 2018,, 03:56
Published 24 октября 2018,, 03:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам Даниила, «Резоматрица» помогает восстанавливаться людям, пережившим инсульт. Устройство состоит из перчатки с электроникой для считывания биометрических параметров и специальной коробочки с роботизированной рукой.
Для прохождения реабилитации человек должен надеть перчатку и сыграть в специальную компьютерную игру, которая управляется этой перчаткой. За счет этого у пациента будет развиваться мелкая моторика и мышцы.
Создание «Резоматрицы», с которым школьник поехал на выставку в Индии, обошлось Даниилу в шесть тысяч рублей. Однако, по его слова, изобретение может быть еще дешевле, пишет «Комсомольская правда Урал».