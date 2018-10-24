Свердловская область нуждается в 900 медицинских работниках

По сообщению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, в регионе не хватает специалистов в области медицины. В 2019 году в больницах работает на 4% больше врачей, чем в 2017 году. 12 тысяч специалистов заняты в государственных учреждениях и несколько тысяч в муниципальных, федеральных учреждениях и частных клиниках. Всего не хватает около 900 сотрудников. Особенно остро дефицит медиков ощущается на севере Свердловской области.