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Posted 24 октября 2018,, 14:49

Published 24 октября 2018,, 14:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область нуждается в 900 медицинских работниках

24 октября 2018, 14:49
Министр здравоохранения Свердловской области заявил о недостатке порядка 900 врачей в регионе.

По сообщению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, в регионе не хватает специалистов в области медицины. В 2019 году в больницах работает на 4% больше врачей, чем в 2017 году. 12 тысяч специалистов заняты в государственных учреждениях и несколько тысяч в муниципальных, федеральных учреждениях и частных клиниках. Всего не хватает около 900 сотрудников. Особенно остро дефицит медиков ощущается на севере Свердловской области.

По информации от ректора около 600 человек закончили Уральский государственный медицинский университет в 2018 году, но только половина выпускников подали документы в ординатуру. Бюджет выделяет средства на 126 мест, около 200 мест оплачивает работодатель, информирует УрБК.

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#Свердловская область#Здоровье#Врачи#Министр здравоохранения#Андрей Цветков#Нехватка
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