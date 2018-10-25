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Posted 25 октября 2018,, 07:40

Published 25 октября 2018,, 07:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Проект бюджета Свердловской области на 2019 год одобрен кабинетом министров

25 октября 2018, 07:40
В ходе заседания кабинета министров был одобрен проект бюджета Свердловской области на 2019 год. Далее он будет внесен в Заксобрание Свердловской области, где продолжится работа над финансовым документом.

На заседании областного правительства министры одобрили проект бюджета Свердловской области на 2019 год. Основными задачами, отраженными в документе стали реализация «майского» указа президента РФ и мероприятий «Пятилетки развития», сохранение и исполнение социальных обязательств, организация экономического роста и инфраструктурного развития, а также стимулирование роста доходов местных бюджетов.

По слова вице-губернатора Галины Кулаченк, рост доходов бюджета будет способствовать в 2019 году индексации зарплаты бюджетников, увеличению финансирования муниципалитетов. Помимо этого появится возможность направить дополнительные средства на дороги и дефицит бюджета.

Планируется, что в 2019 году доходы бюджета составят 239,3 млрд рублей, а расходы – 245,7 млрд рублей. Дефицит областного бюджета сократился почти вдвое по сравнению с 2017 годом.

В 2019 году планируется выделить 63% – 153,8 млрд рублей на социальную сферу, из них 61,8 млрд рублей – на социальную политику, 64,6 млрд рублей – на образование, 21,1 млрд рублей – на здравоохранение, 3,2 млрд рублей – на физкультуру и спорт и 3,1 млрд рублей – на культуру.

Помимо этого на заседании кабинета министров был одобрен прогноз социально-экономического развития Свердловской области, программа управления государственной собственностью и закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает ОТВ.

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#Общество#Владимир Путин#Свердловская область#Проект#Майские указы#Галина Кулаченко#Бюджет области#Кабинет министров
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