Проект бюджета Свердловской области на 2019 год одобрен кабинетом министров

В 2019 году планируется выделить 63% – 153,8 млрд рублей на социальную сферу, из них 61,8 млрд рублей – на социальную политику, 64,6 млрд рублей – на образование, 21,1 млрд рублей – на здравоохранение, 3,2 млрд рублей – на физкультуру и спорт и 3,1 млрд рублей – на культуру.