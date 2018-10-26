Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Гениальный ответ от тагильских медицинских управленцев пришел в редакцию на этой неделе. Демидовская городская больница сообщила, что курение в стационаре запрещено (вот это новость!). При этом о медики говорят о том, что на каждый факт нарушения составляется акт и отправляется в полицию Нижнего Тагила. В связи с этим редакция уже обратилась к правоохранителям, мы выясним, сколько подобных обращение было от медицинского персонала данной больницы и сможем понять, насколько активно медучреждение борется с курильщиками. При этом побывав на месте сами, мы обнаружили, что через почти 3 недели после первой публикации дым в больнице все еще стоит коромыслом, и все это происходит совсем рядом с перевязочной и операционной.