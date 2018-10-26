Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 26 октября 2018,, 19:07
Published 26 октября 2018,, 19:07
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Приятной новостью этой недели для жителей Нижнего Тагила стало решение борца Хабиба о том, что центр единоборств должен быть назван в его честь именно в нашем городе. Здание будет построено на месте бывшего гормолзавода. И сейчас тагильчане рассуждают, можно ли присвоить ещё чье-то имя этому спортивному центру, поскольку в Нижнем Тагиле есть и свои достойные спортсмены. При этом в целом тагильчане сходятся в одном: самое главное - чтобы в Нижнем Тагиле в принципе появился такой спортивный центр, а чье имя он будет носить - это уже не так принципиально.
Крайне неожиданным прогнозом специалистов стала средняя заработная плата в Свердловской области в 2021-м году. Очень прозорливые специалисты посчитали, что вскоре свердловчане будет получать в среднем 45 000 рублей. Конечно, не уточняется, будет ли это за счёт инфляции или за счёт повышения качества жизни счердловчан. То, как растут цены на тот же самый бензин, говорит, что скорее всего будет первый вариант, а не второй.
Неприятными последствиями оборачивается для жителей Нижнего Тагила крах различных федеральных компаний. В частности, более 50 тагильчан потеряли деньги из-за закрытия «Росс Тура»: остались без отпусков и без денег. Сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей.
Второй проблемы для тагильчан стал отзыв лицензии у Уралтрансбанка. Граждане волнуются за свои пенсии, вклады и зарплату, но больше всего переживает юридические лица, поскольку возврат денег им будет в последнюю очередь. По действующему законодательству средства получают сначала физические лица, а компании - ждут до последнего.
Уже год ждут своих денег и работники НТЗТИ: завод борзого директора должен зарплату еще около сорока сотрудникам.
Высокие амбиции у наших политиков проявляются во всём. В частности, Екатеринбург и Магадан могут быть соединены прямым авиарейсом. Ещё одна самолётная тема - переименование аэропорта Кольцово в месте с другими 44 аэропортами России. На этой неделе был составлен лонг-лист с именами, которые предлагаются уральском аэропорту. Некоторые уральцы поддерживают эту идею, но не все жители региона согласны, что нужно переименовать аэропорт. На чем закончится эта история и куда будут прилетать свердловчане в итоге - покажет время.
Ответочку на этой неделе получила редакция от тагильских депутатов. На прошлой неделе TagilCity.ru опубликовал информацию о пропусках депутатами заседании городской думы за 2017-й 1018-й годs. Лидерами по неприсутствию на заседании оказались депутаты Малых, Беркутов и Булыгин. И вот, прошло несколько дней после публикации, дума разместила в СМИ информацию о том, что на самом деле прогульщиками являются чиновники мэрии. Больше всех поэтому поводу высказывался никто иной как Никита Беркутов, который попал в топ-3 нашего рейтинга. Признаемся, нам лестна такая неумелая попытка перевести стрелки.
Не менее странная история пришла к нам с ВМЗ. На улице Выйская ещё в 1997-м году в связи с демографической ямой здание детского садика было передано полиции. Там находился отдел полиции, паспортный стол, но в 2015-м году здание полиции было заброшено. При этом о какая-либо консервация здания не произошла, доступ в заброшенное помещение открыт по сей день. И там сейчас собираются неблагополучные подростки, живут бомжи, там уже были пожары, выбиты окна и полная разруха. При этом комментариев от полиции получить не удалось.
Гениальный ответ от тагильских медицинских управленцев пришел в редакцию на этой неделе. Демидовская городская больница сообщила, что курение в стационаре запрещено (вот это новость!). При этом о медики говорят о том, что на каждый факт нарушения составляется акт и отправляется в полицию Нижнего Тагила. В связи с этим редакция уже обратилась к правоохранителям, мы выясним, сколько подобных обращение было от медицинского персонала данной больницы и сможем понять, насколько активно медучреждение борется с курильщиками. При этом побывав на месте сами, мы обнаружили, что через почти 3 недели после первой публикации дым в больнице все еще стоит коромыслом, и все это происходит совсем рядом с перевязочной и операционной.
История с погибшим спецназовцем на дороге в Нижнем Тагиле получила свое развитие. Молодой 22-летний парень изначально был избит проезжавшими мимо молодыми людьми, которые позже бросили его на дороге. После этого в ночной темноте по пострадавшему проехал автомобиль. Водитель вышел на улицу посмотреть, на что он наехал, однако в темноте ничего не увидел и уехал. Когда в новостях он прочитал о трагическом случае, он сразу же обратился в полицию. Столь несчастное стечение обстоятельств и стало причиной гибели молодого парня, который служил Родине был верным товарищем и достойным военным, как рассказали редакции его старшие по званию коллеги.
Ещё одна история, которая потрясла Нижний Тагил на этой неделе, - зверское убийство тагильчанки и её 13-летней дочери. История мутная, трагичная и не вызывающая большого желания в ней разбираться, в том числе по той причине, что две молодые жизни оборвались так рано и так, по сути, нелепо.
Пятилетний срок получил житель Нижнего Тагила, однако его семья и многочисленные свидетели говорят о нарушениях в расследовании и давлении полиции. Под соусом прочих подобных историй такая история не кажется невероятной...
Приятно неожиданностью стала и ещё одна награда для нашей редакции: публикации TagilCity.ru стали победителями окружного этапа конкурса журналистов «СМИротворец». Жюри присудили первое место 2 работам редакции: «Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле» и «Иностранцы в Нижнем Тагиле. Кто и зачем едет отдыхать в Нижний Тагил».
Прекрасное чтиво на эти выходные для вас подготовил не только наш традиционный Культобзор с идеями для развлечений. Житель Нижнего Тагила рассказал о своей поездке в Якутию, подготовил множество интересных фотографий и занятных наблюдений из этого удивительного края. Почитать рекомендуем всем -это очень лёгкое и позитивное чтиво для выходных. Наслаждайтесь!