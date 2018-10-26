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Posted 26 октября 2018,, 05:11

Published 26 октября 2018,, 05:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Знаковые объекты Нижнего Тагила могут попасть в программу «В поисках русской мечты»

26 октября 2018, 05:11
В новый выпуск проекта «В поисках русской мечты» могут попасть знаковые объекты Нижнего Тагила. Известный писатель побывал в уральском городе для поиска материала к авторской программе.

Известный писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов отметил огромный потенциал Нижнего Тагила. Он посетил город с целью поиска материала для новой серии программы «В поисках русской мечты». В каждой из серий программы автор разбирается, в чем заключается смысл российской мечты и как она складывается у каждого из народов нашей Родины.

В ходе визита автор общался с главой города Владиславом Пинаевым. Писатель планировал посетить знаковые объекты города, в том числе музей бронетанковой техники.

Для сбора информации для нового выпуска программы, посвященного Среднему Уралу, автор приезжал с визитом в Екатеринбург, Верхотурье, побывал в Уральском клиническом реабилитационном центре, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.

#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр#Средний Урал#УВЗ#Визит#Екатеринбург
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