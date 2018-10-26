Знаковые объекты Нижнего Тагила могут попасть в программу «В поисках русской мечты»

Известный писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов отметил огромный потенциал Нижнего Тагила. Он посетил город с целью поиска материала для новой серии программы «В поисках русской мечты». В каждой из серий программы автор разбирается, в чем заключается смысл российской мечты и как она складывается у каждого из народов нашей Родины.