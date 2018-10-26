Знаковые объекты Нижнего Тагила могут попасть в программу «В поисках русской мечты»

Posted 26 октября 2018,, 05:11
Published 26 октября 2018,, 05:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Известный писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов отметил огромный потенциал Нижнего Тагила. Он посетил город с целью поиска материала для новой серии программы «В поисках русской мечты». В каждой из серий программы автор разбирается, в чем заключается смысл российской мечты и как она складывается у каждого из народов нашей Родины.
В ходе визита автор общался с главой города Владиславом Пинаевым. Писатель планировал посетить знаковые объекты города, в том числе музей бронетанковой техники.
Для сбора информации для нового выпуска программы, посвященного Среднему Уралу, автор приезжал с визитом в Екатеринбург, Верхотурье, побывал в Уральском клиническом реабилитационном центре, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.