Тагильчане отметили 100-летний юбилей комсомола

26 октября юбилей отметили ветераны педагогического труда Ленинского района. Практически все они пришли на праздничное мероприятие вместе со своими комсомольскими билетами, значками. В детско-юношеском центре «Мир» для ветеранов прошло праздничное чаепитие и концертная программа. В этот же день Уралвагонзавод вспомнил комсомольскую молодость. Одна из проходных получила название «Комсомольская», а перед ней состоялось открытие стелы в виде пламени и памятной доски со значком ВЛКСМ, сообщает пресс-служба научно-производственной компании.