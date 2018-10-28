Копейка рубль бережёт: Всероссийская Неделя сбережений пройдёт в Нижнем Тагиле

А 1 ноября гостей учреждения ждут 2 лекции по личной финансовой безопасности. В 11:00 состоится мероприятие для старшего поколения, а в 13:00 для молодёжи. Их проведёт директор регионального отделения «Росбанка» Ирина Шипова, сообщает официальный сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.