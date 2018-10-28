tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2018,, 11:40

Published 28 октября 2018,, 11:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Копейка рубль бережёт: Всероссийская Неделя сбережений пройдёт в Нижнем Тагиле

28 октября 2018, 11:40
В рамках Всероссийской Недели сбережений в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила пройдёт ряд мероприятий по формированию финансовой культуры и навыков менеджмента личными финансами.

В период с 29 октября по 4 ноября в подразделениях библиотеки пройдут родительские собрания, финансовые игры, выставки книг, посвящённых финансам, мастер-классы, интерактивные лектории и живые встречи.

В Центральной библиотеке 30 октября в 14:00 пройдёт встреча с депутатом Нижнетагильской городской Думы Леонидом Мартюшевым, который занимает пост председателя комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

А 1 ноября гостей учреждения ждут 2 лекции по личной финансовой безопасности. В 11:00 состоится мероприятие для старшего поколения, а в 13:00 для молодёжи. Их проведёт директор регионального отделения «Росбанка» Ирина Шипова, сообщает официальный сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

Материалы по теме
Личные инвестиции как искусство сохранить свои деньги
#Свободное время#Нижний Тагил#Деньги#Центральная городская библиотека#Финансы#Семинар#Мастер-класс
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07