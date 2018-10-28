Копейка рубль бережёт: Всероссийская Неделя сбережений пройдёт в Нижнем Тагиле

Posted 28 октября 2018,, 11:40
Published 28 октября 2018,, 11:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В период с 29 октября по 4 ноября в подразделениях библиотеки пройдут родительские собрания, финансовые игры, выставки книг, посвящённых финансам, мастер-классы, интерактивные лектории и живые встречи.
В Центральной библиотеке 30 октября в 14:00 пройдёт встреча с депутатом Нижнетагильской городской Думы Леонидом Мартюшевым, который занимает пост председателя комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.
А 1 ноября гостей учреждения ждут 2 лекции по личной финансовой безопасности. В 11:00 состоится мероприятие для старшего поколения, а в 13:00 для молодёжи. Их проведёт директор регионального отделения «Росбанка» Ирина Шипова, сообщает официальный сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.