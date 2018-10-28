Миротворцы из пяти стран проведут учения на полигоне в Екатеринбурге

Posted 28 октября 2018,, 05:30
Published 28 октября 2018,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Миротворцы стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Екатеринбург на учения «Нерушимое братство-2018», которые начнутся 30 октября.
Военные из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, общей численностью 1300 человек и 300 единиц спецтехники, соберутся на полигоне СУЦ вблизи микрорайона «Академический».
Также в Екатеринбурге ожидается прибытие генерал-полковника Анатолия Сидорова и заместителя Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.
Миротворцам в ходе учений предстоит пройти подготовку к своей миссии и отработать вводные. Кроме этого, участникам учений предстоит отработать действия по противодействию массовым беспорядкам во взаимодействии с полицией, информирует АиФ.