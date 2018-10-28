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Posted 28 октября 2018,, 05:30

Published 28 октября 2018,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Миротворцы из пяти стран проведут учения на полигоне в Екатеринбурге

28 октября 2018, 05:30
Армейские подразделения из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии проведут учения в Екатеринбурге.

Миротворцы стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Екатеринбург на учения «Нерушимое братство-2018», которые начнутся 30 октября.

Военные из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, общей численностью 1300 человек и 300 единиц спецтехники, соберутся на полигоне СУЦ вблизи микрорайона «Академический».

Также в Екатеринбурге ожидается прибытие генерал-полковника Анатолия Сидорова и заместителя Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.

Миротворцам в ходе учений предстоит пройти подготовку к своей миссии и отработать вводные. Кроме этого, участникам учений предстоит отработать действия по противодействию массовым беспорядкам во взаимодействии с полицией, информирует АиФ.

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#Общество#Новости УрФО#Белоруссия#Учения#Таджикистан#Военнослужащие#Армения#Екатеринбург#Киргизия
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